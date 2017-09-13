Celtic - PSG maçında Mbappe'ye saldırı

Celtic, UEFA Şampiyonlar Ligi grubundaki ilk maçında Paris Saint Germain'i ağırladı. Mücadeleye Kylian Mbappe'ye düzenlenen saldırı gölge düşürdü.



TARAFTAR TEKME ATMAYA ÇALIŞTI



Paris Saint Germain, Celtic karşısında rahat bir ilk yarı geçirerek Neymar, Mbappe ve Cavani'nin attığı gollerle skoru 3-0 yaptı. İkinci yarıda skoru hazmedemeyen bir Celtic taraftarı, sahaya girerek Mbappe'ye doğru koşmaya başladı. Güvenlik engelini aşan holigan, Mbappe'ye tekme atmaya çalışsa da amacına ulaşamadan apar topar dışarı çıkarıldı.



Maç sonunda Kylian Mbappe'nin taraftar hakkında vereceği karar merakla beklenmeye başlarken, UEFA'nın bu olay nedeniyle Celtic'e ceza vereceği öngörülüyor.





