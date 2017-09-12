Volkan Demirel'in menajerinden önemli açıklamalar

Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı dedikodularına menajeri Erdinç Şehit nokta koydu.
Sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve yediği hatalı gollerle hem de adam haline gelen Volkan Demirel için Fenerbahçe yönetimi ortak bir karar aldığı iddia edilirken Ertem Şener'in modere ettiği Derin Futbol programına telefonla bağlanan Volkan Demirel'in menajeri Erdinç Şehit canlı yayında çarpıcı açıklamalar yaptı.
''Bu spekülasyonlar hep oluyor. Skorlarla alakalı. Volkan bu söylentilerden sıyrılacaktır. Volkan'ın Fenerbahçe'yi bırakması gibi bir durum söz konusu değildir. Volkan'ın morali bozuk filan da değil. Yeni baba oldu. Tamamen konsantre olaylara. Volkan çok iyi çalışıyor. Fazla kilosu da yok. Bir şanssızlıktır gidiyor. Volkan Demirel'in Fenerbahçe'de kimseyle sorun olmaz."