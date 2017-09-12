Volkan Demirel'in menajerinden önemli açıklamalar

Sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve yediği hatalı gollerle hem de adam haline gelen Volkan Demirel için Fenerbahçe yönetimi ortak bir karar aldığı iddia edilirken Ertem Şener'in modere ettiği Derin Futbol programına telefonla bağlanan Volkan Demirel'in menajeri Erdinç Şehit canlı yayında çarpıcı açıklamalar yaptı.



''Bu spekülasyonlar hep oluyor. Skorlarla alakalı. Volkan bu söylentilerden sıyrılacaktır. Volkan'ın Fenerbahçe'yi bırakması gibi bir durum söz konusu değildir. Volkan'ın morali bozuk filan da değil. Yeni baba oldu. Tamamen konsantre olaylara. Volkan çok iyi çalışıyor. Fazla kilosu da yok. Bir şanssızlıktır gidiyor. Volkan Demirel'in Fenerbahçe'de kimseyle sorun olmaz."



OLİVER KAHN'IN REKORUNU KIRACAK



"Taraftarların yuhalaması en büyük hastalıklardan biridir. Futbol da bunlar olur. İyi zaman vardır. Kötü zaman vardır. Volkan Demirel, Başakşehir maçında üç tane yüzde yüz top çıkardı. Yediği gollerde de hatasının olmadığı söyleniyor. Yuhalanacak kadar hata yapmadı. Volkan Demirel'in Fenerbahçeliliği tartışılmaz. Futbolu da bırakmıyor. Onun hedefi Oliver Kahn'ın rekorunu kırmak. 40.5 yaşına kadar oynamak istiyor''



MİLLİ TAKIMA GİDECEK Mİ?



Lucescu'dan A Milli Takım daveti geldi mi? şeklindeki soruya, ''Hayır gelmedi. Volkan oynamak ister. Lucescu çağırsın herkesten önce gider'' diye cevap verdi.



