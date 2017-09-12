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Trabzonspor'da Abdulkadir harekatı

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçında gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanan Abdulkadir Ömür için harekete geçti. Bordo-mavili yönetim, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan genç oyuncuya yeni sözleşme imzalatacak.

Spor / 12 Eylül 2017 Salı 12:00
Trabzonspor'da Abdulkadir harekatı

Trabzonspor'un alt yapısında yetişen ve 'Türk Messi' olarak adlandırılan Abdulkadir Ömür, bordo-mavililerin son olarak oynadığı Gençlerbirliği maçında ortaya koyduğu performansla galibiyette önemli rol oynamıştı. 2018 yılının Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan genç oyuncuya bordo-mavililer yeni sözleşme imzalatmak için harekete geçti. Yıllık 50 bin TL kazanan oyuncunun yeni sözleşme ile birlikte ücretinde de iyileştirme yapılacak.

Trabzonspor yönetimi, gösterdiği performans sonrası geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru Yusuf Yazıcı'nın da 2020 yılına kadar olan mevcut sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatmıştı. Bordo-mavililer, yılda 60 bin TL kazanan futbolcunun ücretini 250 Bin TL'ye çıkarmış, bir de ev hediye etmişti. Bordo-mavili yönetim, Abdulkadir Ömür'ün de sözleşmesini 5 yıl daha uzatmayı planlıyor. İki taraf arasında yapılan ön görüşmelerde herhangi bir sıkıntının bulanmadığı belirtildi.

TrabzonsporGençlerbirliği


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