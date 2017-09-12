Trabzonspor 7 yıl sonra coştu!

Süper Lig´in ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor´u 2-1 mağlup eden, 2´nci haftada deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan, 3´üncü haftada deplasmanda Göztepe´ye 3-2 mağlup olan ve 4´üncü haftada ise evinde ağırladığı Gençlerbirliği´ni 3-1´lik skorla mağlup eden bordo mavililer, 4 maçta toplam 9 gol kaydetti.



2010-11 SEZONUNDA 11 GOL ATMIŞTI

En son 2010-11 sezonunda ilk 4 haftada 11 gol kaydeden bordo mavililer, yeni sezona gollü bir başlangıç yaptı. Trabzonspor, geçen sene gol yollarında sorun yaşamış, ilk 4 haftada sadece 2 gol atabilmişti. Bordo mavililer, önceki sezon 14´üncü hafta itibariyle 9 golün üzerine çıkabilmişti.







EN GOLCÜ BURAK YILMAZ

Bu arada Trabzonspor´da ilk 4 haftada en golcü isim 3 maçta 198 dakika süre alan ve 3 gol kaydeden Burak Yılmaz oldu. 3 maçta 101 dakika görev yapan Hugo Rodallega 2, 4 maçta 352 dakika sahada kalan Olcay Şahan 2, 4 maçta 358 dakika süre alan Juraj Kucka 1 ve 2 maçta 31 dakika görev yapan Ogenyi Onazi ise 1 golle skor üreten isimler oldu.



VOLKAN İLE HUBOCAN MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINI BEKLİYOR

Trabzonspor´un transferin son günlerinde kadroya dahil ettiği oyuncular Tomas Hubocan ile Volkan Şen, ligin 5´inci haftasında oynanacak Medipol Başakşehir maçında teknik direktör Ersun Yanal´dan forma bekleyecek. Yeni transferler arasında ligin 4´üncü haftasında oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında kadroda kendine şans bulamayan tek isim olan Volkan ile kadroya giren ancak yedek kulübesinde oturan Hubocan´da Medipol Başakşehir maçında kadroya girmeyi bekliyor.