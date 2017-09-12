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Portekizli futbolcudan Türk Bayraklı paylaşım

Trabzonspor’un Portekizli oyuncusu Joao Pereira, kendisine ait sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşım yaptı.

Spor / 12 Eylül 2017 Salı 14:59
Portekizli futbolcudan Türk Bayraklı paylaşım

Geçtiğimiz sezon devre arasında Sporting Lizbon'dan Trabzonspor'a transfer olan Joao Pereira, Trabzon'da mutlu olduğu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ifade ediyor. Bordo-mavili kulübe kısa zamanda uyum sağlayan, şehre de alışan başarılı futbolcu zaman zaman tarihi ve turistik mekanları gezerek stres atıyor. Pereira'nın son yaptığı paylaşım ise büyük beğeni kazandı.

Türk Bayrağı altında eşi ile birlikte mutluluk fotoğraf veren Pereira'nın paylaşımı sosyal medyada bordo-mavili taraftarların yanı sıra diğer takım taraftarları tarafından da takdir edild







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