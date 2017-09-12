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Nasri'nin dudak uçuklatan maaşı

Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Nasri'nin bonuslarla birlikte alacağı yıllık ücret 6.5 milyon euroyu buluyor.

Spor / 12 Eylül 2017 Salı 16:40
Nasri'nin dudak uçuklatan maaşı

Antalyaspor'un yeni transferi Samir Nasri, Galatasaray maçında oynayamamış, yıldız futbolcunun sakatlığı sebebiyle forma giyemediği açıklanmıştı.

GOL VE ASİSTLERDE ÖZEL BONUS VAR

Kırmızı-beyazlı ekibin yılda 4 milyon euroya iki senelik anlaşma imzaladığı Nasri, oynayamadığı her maç ciddi para kaybediyor. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kırmızı beyazlı forma ile ilk maçına çıkan ve golünü atan Nasri'nin sözleşmesinde birçok bonus maddesi bulunuyor.

Samir Nasri'ye Antalyaspor yıllık 4 milyon euro dışında bonuslar ödüyor. Fransız futbolcu sözleşmesi gereği attığı her golde 1 puan, asistlerde yarım puan kazanacak. Kazanacağı bonuslarla 10 puanda 250 bin euro, 15 puana ulaştığında 250 bin euro, 20 puanda ise 350 bin euro daha elde edecek.



TOPLAM 6.5 MİLYON EURO

Nasri, forma giyeceği her 10 maç için 500'er bin euro, kırmızı beyazlı kulübün UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak kazanması halinde 350 bin euronun daha sahibi olacak.
Yıldız futbolcuyla yapılan anlaşmaya göre 2 milyon euro imza parasının yarısı da gelecek yıl ödenecek. Nasri, 20 maç oynayıp, 10 gol ve 10 asiste ulaşırsa yıllık kazancı 6.5 milyon euroya ulaşacak.



ETO'O BU DURUMA TEPKİLİ

Bilindiği üzere Kamerunlu yıldız Eto'o, takımdan ayrılmamak için başkan Ali Şafak Öztürk'ten ücretinde iyileştime talebinde bulunmuştu. Ancak başkan Eto'o'nun bu çağrısına herhangi bir karşılık vermemişti.

Nasri'ye bu ücretler verilirken, kendisine zam yapılmaması üzerine Eto'o, menajeri aracılığı ile ayrılmak istediğini bildirmişti.

İlerleyen günlerde bu krizin nasıl sonuçlanacağı ise şimdiden büyük merak konusu oldu.

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