Beyaz Gazete Ana Sayfa

Monaco'dan Beşiktaş maçı öncesi flaş karar

Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’ndaki rakiplerinden Monaco, İstanbul’da oynanacak rövanş karşılaşmasına seyirci getirmeme kararı aldığını açıkladı.

Spor / 12 Eylül 2017 Salı 12:07
Monaco'dan Beşiktaş maçı öncesi flaş karar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda mücadele edecek olan Beşiktaş'ın Fransız rakibi Monaco, 1 Kasım'da Vodafone Stadyumu'nda oynanacak rövanş karşılaşmasına taraftar götürülmeyeceğini açıkladı.

Fransız temsilcisi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, '1 Kasım'da Beşiktaş ile İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 4. maçına seyirci götürülmeyecek. Deplasman maçı için bilet satışı olmayacak' ifadelerine yer verildi.

Bilet SatışıVodafoneBeşiktaşMonaco


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ISIRACAK KÖPEK DİŞİNİ GÖSTERMEZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar