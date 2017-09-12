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Metin Oktay törenle anılacak

Türk futbolunun ve Galatasaray’ın efsane ismi Metin Oktay, vefatının 26. yıl dönümünde törenle anılacak.

Spor / 12 Eylül 2017 Salı 14:59
Metin Oktay törenle anılacak

Konuya ilişkin Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, '13 Eylül 1991'de Boğaziçi Köprüsü'nde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsanesi Metin Oktay, vefatının 26. yıl dönümünde anılacaktır. Taçsız Kral için düzenlenecek olan anma töreni Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında saat 10:00'da gerçekleştirilecektir. Törende, yönetim kurulu üyelerimiz hazır bulunacaktır. Taçsız Kral'ı anmak isteyen tüm taraftarlarımız da anma programına davetlidir' denildi.

Anma TöreniMetin OktayTrafik KazasıGalatasaray


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