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Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un hangi takımı tutuyor?

İtalyan senatör Antonio Razzi, arkadaşı olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Manchester United taraftarı olduğunu söyledi.

Spor / 12 Eylül 2017 Salı 14:49
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un hangi takımı tutuyor?

Antonio Razzi, İtalya siyasetinde yer alan 'en acayip sima' olarak tanınıyor. Bu sıfatı sonuna kadar hak etmesini sağlayan nedenlerden önemlisi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile kurduğu dostluk.

'MANCHESTER UNITED'I TUTUYOR'

Razzi, dünyaya yakın arkadaşı olarak söz ettiği Kuzey Kore liderinin nükleer silahlar dışında ilgi alanları olduğunu da anlattı. İtalyan senatöre göre Kim, İngiltere Premier Ligi'nde mücadele eden ve 'Kırmızı Şeytanlar' olarak anılan Manchester United takımının sıkı bir taraftarı.



'KUZEY KORELİLER İNGİLTERE'YE DAMGA VURACAK'

Razzi'ye göre Kim, 'sürekli evrim geçiren' ülkesinden birçok oyuncunun çıkacağını ve Kuzey Koreli yıldızların Premier Lig'e damga vuracağını düşünüyor.

İngiltereManchester UnitedKuzey KoreKim Jong Un


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