Beyaz Gazete Ana Sayfa

Beşiktaş'a Kanadalı golcü

İngiliz basını, Beşiktaş'ın Kanadalı golcü Cyle Larin'i ara transfer döneminde kadrosuna katacağını yazdı.

Spor / 12 Eylül 2017 Salı 10:47
Beşiktaş'a Kanadalı golcü

Yaz transfer döneminin bitmesinin ardından kulüpler devre arası transfer çalışmalarına başladı. Forvet hattına Negrodo'yu transfer eden Beşiktaş, ocakta Kanadalı Cyle Larin'i alıyor.
İngiliz Daily Express gazetesi, Beşiktaş'm Kanadalı genç golcü Cyle Larin'i transfer etmek için çalışmalar yaptığını duyurdu. Haberde ABD'nin Orlando City takımında forma giyen 22 yaşındaki genç yetenekle İngiliz Leeds United takımının da ilgilendiğini ancak oyuncunun Beşiktaş'a yakın olduğu belirtildi.



ATİBA DA ARACILIK YAPIYOR

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın bu oyuncuyu almak için yoğun çaba gösterdiği hatırlatılan haberde ancak transferin ara döneme kaldığı kaydedildi.





85 MAÇTA 43 GOL

Siyah-Beyazlılar'ın 2 milyon euro bonservis bedeli önerdiği Cyle Larin'in ikna edilmesi konusunda Atiba'nın da devrede olduğu öğrenildi. Genç golcü Orlando formasıyla çıktığı 85 maçta 43 gol ve 7 asistlik bir performans gösterdi.

OrlandoLeeds UnitedDevre ArasıBeşiktaş


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ISIRACAK KÖPEK DİŞİNİ GÖSTERMEZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar