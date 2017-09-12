Beşiktaş'a Kanadalı golcü

Yaz transfer döneminin bitmesinin ardından kulüpler devre arası transfer çalışmalarına başladı. Forvet hattına Negrodo'yu transfer eden Beşiktaş, ocakta Kanadalı Cyle Larin'i alıyor.

İngiliz Daily Express gazetesi, Beşiktaş'm Kanadalı genç golcü Cyle Larin'i transfer etmek için çalışmalar yaptığını duyurdu. Haberde ABD'nin Orlando City takımında forma giyen 22 yaşındaki genç yetenekle İngiliz Leeds United takımının da ilgilendiğini ancak oyuncunun Beşiktaş'a yakın olduğu belirtildi.







ATİBA DA ARACILIK YAPIYOR



Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın bu oyuncuyu almak için yoğun çaba gösterdiği hatırlatılan haberde ancak transferin ara döneme kaldığı kaydedildi.









85 MAÇTA 43 GOL



Siyah-Beyazlılar'ın 2 milyon euro bonservis bedeli önerdiği Cyle Larin'in ikna edilmesi konusunda Atiba'nın da devrede olduğu öğrenildi. Genç golcü Orlando formasıyla çıktığı 85 maçta 43 gol ve 7 asistlik bir performans gösterdi.