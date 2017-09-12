Aykut Kocaman derbiye hazırlanıyor

Son yılların en kötü sezon başlangıçlarından birisine imza atan Fenerbahçe'de büyük bir umutsuzluk hakim. Fakat şu ana kadarki performansıyla tartışma konusu olan teknik direktör Aykut Kocaman Beşiktaş maçıyla bu umutsuzluğu kırmak istiyor.



HEDEFİ BEŞİKTAŞ MAÇI



Yöneticilerle toplantı yapan Aykut Kocaman'ın, 'Kafamdaki takımda Janssen ve Soldado birlikte oynayacak. Josef'in partneri Mehmet Ekici, kanatlarda ise Mathieu Valbuena ve Giuliano olacak. Hedefim bu takımı Beşiktaş önünde izlettirmek' dediği öğrenildi.







KİLİT İSİM MEHMET EKİCİ OLACAK



Başakşehir maçından sonra Soldado ve Janssen'i birlikte oynatmak istediğini söyleyen Kocaman'ın sistemi 4-4-2'ye çevireceği belirtiliyor. Yeni sistemin en önemli parçalarından birisi Mehmet Ekici olacak.



Sakatlıktan yeni kurtulan yıldız futbolcu orta alanda Josef'in yeni partneri olacak. Kanatlar ise Valbuena ve Giuliano'ya emanet edilecek. Böylece Fenerbahçe sahada çok daha ofansif ve yaratıcı oyunculardan kurulu bir 11'le mücadele edecek. Kocaman'ın yöneticilere, bu takımı Beşiktaş derbisinde izlettireceğinin sözünü verdiği belirlendi.







BİRAZ DAHA SABIR LAZIM



Sorunları adım adım çözmek istediğini belirten Aykut Kocaman'ın, 'Taraftar yüksek beklentisinde haklı. Ama bu takıma biraz daha sabır lazım. Ben sorunlara balta ile giren bir adam değilim. Günlük değil kalıcı çözümler bulmalıyız' şeklinde konuştuğu ifade edildi.