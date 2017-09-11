Ultra Aslan Selçuk İnan'ı sildi

Galatasaray taraftar grubu Ultraslan, takım kaptanı Selçuk İnan'ı sildiğini resmi olarak duyurdu. Yapılan açıklamayla Selçuk İnan'a bir şans daha vermeyeceklerini duyurdular.



Ultraslan'dan Selçuk İnan'a şok çıkış. Dün oynanan Antalyaspor maçından sonra taraftarın hedefinde olan Selçuk İnan için üzücü bir gelişme yaşandı. Takım kaptanına Ultraslan herşey için teşekkür ederek artık yeter dedi. İşte o açıklama!



Ultraslan'dan Selçuk İnan açıklaması!





