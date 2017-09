Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 2017-2018 sezonu grup maçları heyecanı yarın başlıyor.



Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk hafta karşılaşmaları, yarın ve 13 Eylül Çarşamba günü oynanacak.



Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, G Grubu'ndaki ilk maçında, yarın TSİ 21.45'te Portekiz'in Porto takımına konuk olacak.







Ligde tamamı TSİ 21.45'te oynanacak ilk hafta maçlarının programı şöyle:



Yarın:



Olympiakos (Yunanistan) - Sporting Lizbon (Portekiz)



Barcelona (İspanya) - Juventus (İtalya)



Roma (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)



Chelsea (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan)



Celtic (İskoçya) - Paris Saint-Germain (Fransa)



Bayern Münih (Almanya) - Anderlecht (Belçika)



Manchester United (İngiltere) - Basel (İsviçre)



Benfica (Portekiz) - CSKA Moskova (Rusya)



13 Eylül Çarşamba:



Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)



Real Madrid (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)



Porto (Portekiz) - Beşiktaş



Leipzig (Almanya) - Monaco (Fransa)



Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Napoli (İtalya)



Feyenoord (Hollanda) - Manchester City (İngiltere)



Liverpool (İngiltere) - Sevilla (İspanya)



Maribor (Slovenya) - Spartak Moskova (Rusya)



GRUPTA İLK SIRAYI ALACAKLAR TUR ATLAYACAK



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak.



Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak, finale yükselmeye çalışacak.



Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonu finali, 26 Mayıs 2018'de Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.







GRUPLAR



Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş'ın, G Grubu'nda Portekiz'in Porto, Fransa'nın Monaco ve Almanya'nın Leipzig takımlarıyla mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi grupları şöyle:



A Grubu: Basel (İsviçre), Manchester United (İngiltere), CSKA Moskova (Rusya), Benfica (Portekiz)



B Grubu: Celtic (İskoçya), Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Anderlecht (Belçika)



C Grubu: Roma (İtalya), Chelsea (İngiltere), Atletico Madrid (İspanya), Karabağ (Azerbaycan)



D Grubu: Barcelona (İspanya), Juventus (İtalya), Olympiakos (Yunanistan), Sporting Lizbon (Portekiz)



E Grubu: Spartak Moskova (Rusya), Liverpool (İngiltere), Maribor (Slovenya), Sevilla (İspanya)



F Grubu: Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Feyenoord (Hollanda), Manchester City (İngiltere), Napoli (İtalya)



G Grubu: Monaco (Fransa), Porto (Portekiz), Leipzig (Almanya), Beşiktaş



H Grubu: APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi), Borussia Dortmund (Almanya), Real Madrid (İspanya), Tottenham (İngiltere)



MAÇ TAKVİMİ



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonu maç takvimi şu şekilde:



Grup 1. maçları: 12-13 Eylül



Grup 2. maçları: 26-27 Eylül



Grup 3. maçları: 17-18 Ekim



Grup 4. maçları: 31 Ekim-1 Kasım



Grup 5. maçları: 21-22 Kasım



Grup 6. maçları: 5-6 Aralık



Son 16 turu ilk maçları: 13-14 Şubat 2018 ve 20-21 Şubat 2018



Son 16 turu rövanş maçları: 6-7 Mart 2018 ve 13-14 Mart 2018



Çeyrek final ilk maçları: 3-4 Nisan 2018



Çeyrek final rövanş maçları: 10-11 Nisan 2018



Yarı final ilk maçları: 24-25 Nisan 2018



Yarı final rövanş maçları: 1-2 Mayıs 2018



Final maçı: 26 Mayıs 2018