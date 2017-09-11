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İspanya'da Barcelona'ya şok

İspanya Futbol Federasyonu, referandumda ayrılık kararı çıkarsa Barcelona ve Espanyol'u ligin dışına atacak. Katalanlar da anketlerde "Kendi ligimizde oynayalım." yorumunu yaptı.

Spor / 11 Eylül 2017 Pazartesi 12:14
İspanya'da Barcelona'ya şok

Ekim ayında İspanya'da kritik bir referandum oylaması yapılması planlanıyor. Bu referandum sonucunda Katalanlar bağımsızlıklarını ilan ederse Barcelona, La Liga'da oynayamayacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan La Liga Başkanı Javier Tebas, 'Katalunya 1 Ekim'deki referandum sonucunda bağımsızlığını ilan ederse Barcelona, La Liga'da oynayamaz' ifadelerini kullanarak net kararlarını duyurdu. Peki durum böyle olursa Barcelona hangi ligde oynayacak? Katalanlar konuyla ilgili yaptıkları anketlerde kendi liglerinde oynama taraftarı olduklarını belirttiler.




KATALANLAR KENDİ LİGLERİNDE OYNAMAK İSTİYOR

Ec Chiringuito TV'nin yaptığı ankette Katalanlara 'Barcelona hangi ligde oynamalı?' sorusu soruldu. Seçeneklere ise Katalan Ligi, La Liga ve Fransa Ligi konuldu. Kullanılan oylar sonucunda yüzde 51 oranında Katalan Ligi seçeneği ön plana çıktı.

LİG 20 TAKIMDAN OLUŞACAK

Katalanlar kendi liglerini oluşturmaları durumunda bu ligin iki önemli ekibi Barcelona ve Espanyol olacak. iki takımın dışında tam 18 takımın daha bu ligde yer alması bekleniyor.

1- Barcelona
2- Espanyol
3- Cerdanyola
4- Hospitalet
5- Manlleu
6- Cornellá
7- Gimnástic
8- Terrasa
9- Lleida Esportiu
10- Olot
11- Reus
12- Sant Andreu
13- Badalona
14- Sabadell
15- Figueres
16- Llagostera
17- Palamos
18- Girona
19- Peralada
20- Vilafrancia



MİLLİ TAKIM DA BELLİ OLUYOR

Katalanlar bağımsızlıklarını ilan eder ve Katalan futbolcuların Katalunya Milli Takımı'nda oynaması halinde oluşabilecek tahmini ilk 11 ise şöyle;

Jordi Masip
Aleix Vidal
Gerard Pique
Marc Bartra
Jordi Alba
Bosquets
Xavi
Sergi Roberto
Deulofeu
Fabregas
Jonathan Soriano

BarcelonaLa LigaİspanyaEspanyol


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