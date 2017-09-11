Galatasaray'da Selçuk İnan kaptanlık konusunda patladı! 'Ben hep adam gibi durdum.'

Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig 4. haftasında Antalyaspor ile oynadığı maçta oyuna girdikten sonra Muslera'dan kaptanlık bandını alması kamuoyunda büyük tartışma konusu olurken, Selçuk İnan bu konuda eleştirildi. Maçın ardından hem Muslera, hem de Selçuk İnan beIN Sports'a çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Antalya dönüşü Galatasaraylı futbolcular Muslera ve Selçuk İnan, kaptanlık bandı konusunda beIN Sports'a çok önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk İnan ise adeta patladı.



"MUSLERA: SELÇUK ÇİRKİN ŞEKİLDE ELEŞTİRİLİYOR"



Muslera: Selçuk bizim birinci kaptanımız. Ben ikinci kaptanım. Selçuk sahaya girdiğinden itibaren kaptanlık pazıbandını onu veriyorum. Çok uzun yıllardır arkadaşım. Çok saygı duyduğum bir arkadaşım ve saygıyı hak eden bir arkadaş. Takım için yaptıkları ortada. Bazı zamanlar gereksiz eleştirildiğini düşünüyorum. Bence çirkin şekilde eleştiriliyor. Çok iyi karaktere sahip bir insan. Aramızda sıkıntı yok. İnsanların Selçuk'a karşı bu zamanlarda daha duyarlı olmaları gerekiyor."



SELÇUK İNAN: "MUSLERA BENİM KARDEŞİM, BU YAZILANLAR CANIMI ACITTI"



"Aslında bu olayla ilgili bir şeyler söylemek bile içimi acıtıyor. Muslera benim kardeşim gibi. Bundan önceki maçlarda da, oyuna girersen kaptanlık bandını sana vermek istiyorum diyordu Muslera. O zaman yoğunlukta böyle gelişmedi. Ancak bugün haber siteleri ve sosyal medyada yazılar yazılmış. Bugün gerçekten canımı acıttı. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bazen içinizde fırtınalar kopar. Galatasaray kaptanlığını ben böyle şeylere alet edecek biri değilim. İnsanlar bunu rating kazanmak için yapıyor ama daha önemlisi adamlık vardır. Ben her zaman adam oldum, adam gibi durdum. 16 yılımı geride bıraktım. Kimseyle kavga etmedim ve saygısızlık yapmadım. Ülkemizde bu tip sıkıntılar yaşıyoruz. (Futbol Arena)