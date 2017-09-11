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Fikret Orman'dan taraftara Porto uyarısı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Porto maçı ile ilgili olarak, "Şampiyonlar Ligi’nde önümüzdeki 2 senede olay olması halinde men cezası yeme durumumuz var. Taraftarlarımız Vodafone Park’a gelsinler ama oradaki maçlara gitmesinler" dedi.

Spor / 11 Eylül 2017 Pazartesi 22:19
Fikret Orman'dan taraftara Porto uyarısı

Porto maçı öncesi kulüp televizyonuna konuşan Başkan Orman, "Şampiyonlar Ligi’nde önümüzdeki 2 senede olay olması halinde men cezası yeme durumumuz var. Bu nedenle radikal bir karar aldık. Burası futbol ekonomisi adına ve kulübümüzün, ülkemizin prestiji adına önemli bir gelir. Orada yaşayan vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Buyursunlar Vodafone Park’a gelsinler ama oradaki maçlara gitmesinler. En ufak bir hareket Beşiktaş’a ceza olarak gelebilir. Biz tüm tedbirleri alıyoruz. Tahrikler olabilir. Zaten Avrupa ile ilişkilerimiz gergin gidiyor. Bunun için de dikkatli olmamız lazım" dedi.

"Zor bir maç olacak "

Rakipleri Porto’yu da değerlendiren Başkan Orman, "Porto çok ciddi, Avrupa şampiyonu olmuş önemli bir rakip. Bizim açımızdan zor bir maç olacak deplasmanda. Beşiktaş, saygı duyulacak bir rakip. En önemli şey, sakin olmak. İyi bir sonuçla döneceğimizi düşünüyorum ama zor bir maç olacak. Şunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Beşiktaş kimse için kolay bir rakip değil" şeklinde konuştu.

AvrupaVodafonePortoBeşiktaş


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