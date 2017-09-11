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Eljif Elmas'ın lisansı çıkmadı!

Fenerbahçe'nin Eljif Elmas'ın lisansının çıkartılması için FIFA'ya yaptığı başvuru kabul edilmedi.

Spor / 11 Eylül 2017 Pazartesi 15:05
Eljif Elmas'ın lisansı çıkmadı!

Fanatik'in haberine göre; sarı-lacivertli kulübün, Eljif Elmas'ın lisansının çıkartılması için FIFA'ya yaptığı başvuru kabul edilmedi. 18 yaşından küçük oyuncular uluslararası transfer yapamazlar

FIFA kurallarına göre 18 yaşından küçük oyuncular uluslararası transfer yapamazlar. Ancak FIFA bu madde için birkaç istisna koymuş. 19 numaralı maddeye göre oyuncunun ailesinin futboldan kaynaklanmayan nedenlerden dolayı adı geçen ülkede ikamet etmeye başlaması gerekiyor. Ancak FIFA bu maddenin daha önce istismar edilmesi nedeniyle süreci çok sıkı denetliyor.



ÇALIŞMA İZNİ YOK

Eljif Elmas'ın babasının Türkiye'de çalışma izni alması ve futbol dışında bir iş kurması ya da işte çalışması gerekiyordu.
 

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