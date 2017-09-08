Dursun Özbek'ten 'yabancı sınırı' açıklaması.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hürriyet Gazetesi'nin yeni spor platformu olan Spor Arena'nın tanıtım gecesine katıldı. Tanıtım toplantısına Özbek'in haricinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Ali Şen, UEFA eski Asbaşkanı Şenes Erzik, Milli Takım eski teknik direktörü Mustafa Denizli, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray Teknik direktörü Igor Tudor, Başakşehir teknik direktörü, Abdullah Avcı, teknik direktör Yılmaz Vural,Teknik direktör Tolunay Kafkas gibi isimler de katıldı.



Özbek gece öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 'Yabancı kuralı konusunda federasyon başkanı ile görüştünüz mü?' sorusuna Özbek, "Yabancı konusu gündeme gelmedi. Yabancı konusunu öncelikle, Kulüpler Birliği olarak konuyla ilgili toplanacağız. Kendi aramızda oluşacak konsensusa bağlı olarak Federasyon ile konuyu görüşeceğiz. Buradaki maksat ne Türk futbolu zarar görsün, ne de kulüpler zor durumda kalsın. Benim Galatasaray başkanı olarak düşüncem böyle bir yasağın olmaması. Çok sık sistem değişmesi her zaman fayda getirmez diye düşünüyorum" şeklinde cevap verdi.



Özbek bu hafta Antalyaspor karşısında kaybedilen iki puana ilişkin ise "Daha ligin başındayız. Ligin başı her zaman bu tür sürprizlere gebe. Dördüncü maçımızda bir beraberlik aldık. Bu tip yol kazaları olabilir. Mühim olan 34'üncü haftada tepede olmak" dedi.