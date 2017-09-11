De Boer dönemi kısa sürdü

Kulüpten yapılan açıklamada, 47 yaşındaki De Boer'un görevine son verildiği bildirildi.



Daha önce ülkesinde Ajax ve İtalya'da Inter'i çalıştıran De Boer, sezon öncesi Crystal Palace'ın başına getirildi.



Crystal Palace, 77 gün takımın başında kalabilen De Boer yönetiminde İngiltere Premier Lig'de çıktığı 4 maçı da gol atamadan kaybetti.







DE BOER ANKETLERDE YOKTU



Frank de Boer'un yerine gelecek isim ise İngiliz basınına göre İngiltere Milli Takımı Eski Teknik Direkrtörü Roy Hodgson. Hodgson, İngiltere'nin Euro 2016'da Son 16 Turu'nda İzlanda'ya elenmesinin ardından görevinden ayrılmıştı.



Öte yandan sezon başında yapılan anketlere göre Rafael Benitez (Newcastle United), Mark Hughes (Stoke City), Slaven Bilic (West Ham United), Antonio Conte (Chelsea) ve Craig Shakespeare (Leicester City), “İlk kim kovulur” anketlerinde başı çekiyordu.







KADRODA BİR ÇOK YILDIZ BULUNUYOR



Transfer döneminde Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun'la da ilgilenen Crystal Palace'ın kadrosunda Mamadou Sakho, Yohan Cabaye, Andros Townsend, Wilfried Zaha ve Christian Benteke gibi yıldızlar bulunuyor.



Frank de Boer'in görevden alınmasının ardından kulüpten yapılan kısa açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Frank'a kulüpte bulunduğu süre boyunca adanmışlığı ve çalışkanlığından ötürü teşekkür ederiz. Yeni menajerim kısa süre içinde göreve getirilecektir. Frank'a gelecek için bol şans diliyoruz.”

