Arda Turan yine kadroya alınmadı!

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile karşılaşacak olan Barcelona'nın maç kadrosu belli oldu.



İşte Barcelona'nın kadrosu: Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Piqué, Rakitić, Sergi Roberto, Denis, A. Iniesta, Suárez, Messi, Dembélé, Mascherano, Paulinho, Deulofeu, Jordi Alba, Sergi Roberto, André Gomes ve Umtiti.



Arda Turan, Alcácer ve Rafinha sakatlık veya hastalık sebebiyle yok. Vermaelen, Digne ve Aleix Vidal ise teknik adam tarafından 18 kişilik ekibe dahil edilmedi.