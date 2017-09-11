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Antalyaspor maçında tribünden çıkartılan taraftara Galatasaray’dan jest

Galatasaray Kulübü, Antalyaspor maçında VIP tribünden çıkartılan Galatasaray formalı minik taraftarı Kasımpaşa maçında seremoniye çıkartacak.

Spor / 11 Eylül 2017 Pazartesi 23:07
Antalyaspor maçında tribünden çıkartılan taraftara Galatasaray’dan jest

Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray, deplasmanda oynadıkları Antalyaspor maçı sırasında VIP tribünden çıkartılan minik taraftara büyük bir jest yaptı.

Antalyaspor-Galatasaray maçını VIP tribününden takip etmek isteyen Galatasaray formalı 4 taraftar, maç öncesinde Antalyaspor taraftarlarının tepkisiyle karşılaştı.

Tepki sonrasında formalarını ters giyen Galatasaraylı taraftarlar protestolar dinmeyince stat yetkilileri 10 yaşındaki çocukla beraber diğer taraftarları başka bir bölüme götürdü.
Olayın sosyal medyada yankı uyandırmasının ardından Galatasaray Kulübü, Twitter hesabından “Antalya'daki Yiğit'imiz; formanı giy, gel! Kasımpaşa maçı seremonisinde futbolcularımız seni bekliyor” açıklamasını yaptı.

TwitterSpor Toto Süper LigGalatasarayAntalyaspor


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