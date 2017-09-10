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Trabzonspor-G.Birliği (CANLI ANLATIM)

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, giden Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

Spor / 10 Eylül 2017 Pazar 17:13
Trabzonspor-G.Birliği (CANLI ANLATIM)

CANLI ANLATIM

34
(TRABZONSPOR) İsabetsiz Şut:
Juraj Kucka rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
32
(GENÇLERBİRLİĞİ) İsabetsiz Orta:
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ahmet Oğuz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
29
(TRABZONSPOR) İsabetsiz Şut:
Ceza sahası içinde topla buluşan Uğur Demirok, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
28
(TRABZONSPOR) Serbest Vuruş:
Trabzonspor takımında, sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Yusuf Yazıcı.
28
(GENÇLERBİRLİĞİ) Faul:
Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Yusuf Yazıcı, Sergei Politevich tarafından faule maruz kalıyor.
26
(TRABZONSPOR) Sarı Kart:
Trabzonspor takımında Uğur Demirok, sarı kart görüyor.
23
(TRABZONSPOR) İsabetsiz Şut:
Bu dakikada Trabzonspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Jose Sosa
23
(TRABZONSPOR) Serbest Vuruş:
Trabzonspor takımında,ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jose Sosa.
21
(GENÇLERBİRLİĞİ) Sarı Kart:
Gençlerbirliği takımında Luccas Claro hakem Özgür Yankaya tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
21
(GENÇLERBİRLİĞİ) Faul:
Gençlerbirliği takımında Luccas Claro faul yapıyor. Ceza sahasının dışında bir noktada faul yapılan oyuncu Jose Sosa.
21
(TRABZONSPOR) Serbest Vuruş:
Trabzonspor takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Uğur Demirok geçiyor.
20
(GENÇLERBİRLİĞİ) Sarı Kart:
Gençlerbirliği takımında Vedat Muriqi hakem Özgür Yankaya tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
20
(GENÇLERBİRLİĞİ) Faul:
Elvis Manu ile Okay Yokuşlu arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Elvis Manu. Taç çizgisine yakın bir bölgede Trabzonspor takımı oyuna başlayacak.
19
(GENÇLERBİRLİĞİ) Korner:
Gençlerbirliği, Abdul Khalili ile köşe vuruşu kullanıyor.
19
(GENÇLERBİRLİĞİ) Engellenen Şut:
Gençlerbirliği takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Elvis Manu tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
17
(TRABZONSPOR) İsabetsiz Orta:
Trabzonspor takımından Jose Sosa sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
17
(TRABZONSPOR) Korner:
Trabzonspor takımı korner kullanacak.
17
(TRABZONSPOR) Engellenen Şut:
Yusuf Yazıcı rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
15
(TRABZONSPOR) Serbest Vuruş:
Trabzonspor takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Jose Sosa geçiyor.
15
(GENÇLERBİRLİĞİ) Faul:
Burak Yılmaz, Elvis Manu tarafından faulle durdurulduğu için Trabzonspor orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
14
(GENÇLERBİRLİĞİ) İsabetsiz Orta:
Gençlerbirliği takımından Abdul Khalili sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
14
(GENÇLERBİRLİĞİ) Korner:
Abdul Khalili ile Gençlerbirliği takımı köşe vuruşu kullanacak.
14
(GENÇLERBİRLİĞİ) İsabetsiz Orta:
Gençlerbirliği takımından Marko Milinkovic sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
13
(TRABZONSPOR) Serbest Vuruş:
Trabzonspor, Jose Sosa ile korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
13
(TRABZONSPOR) Sarı Kart:
Trabzonspor takımında Juraj Kucka, sarı kart görüyor.
12
(GENÇLERBİRLİĞİ) Faul:
Marko Milinkovic ile Joao Pereira arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Marko Milinkovic. Sağ köşe bayrağına yakın bir bölgede Trabzonspor takımı oyuna başlayacak.
9
(TRABZONSPOR) Ofsayt:
Rakip yarı alanın ortalarında Burak Yılmaz topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
8
(GENÇLERBİRLİĞİ) İsabetsiz Orta:
Gençlerbirliği takımından Sergei Politevich sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
8
(GENÇLERBİRLİĞİ) Serbest Vuruş:
Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Gençlerbirliği adına Sergei Politevich kullanacak.
8
(TRABZONSPOR) Faul:
Abdul Khalili, taç çizgisine yakın bir yerde Juraj Kucka tarafından faulle durduruluyor.
7
(TRABZONSPOR) Ofsayt:
Rakip yarı alanın ortalarında bulunan Burak Yılmaz için ofsayt bayrağı kalkıyor.
6
(GENÇLERBİRLİĞİ) Gol:
GOOOLL!! Ahmet İlhan Özek Gençlerbirliği takımını öne geçiren golü atıyor.
6
(GENÇLERBİRLİĞİ) İsabetli Şut:
Gençlerbirliği takımından Petar Skuletic tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
5
(GENÇLERBİRLİĞİ) İsabetsiz Şut:
Petar Skuletic rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
3
(TRABZONSPOR) Tehlikeli Hareket:
Taç çizgisine yakın bir yerde Olcay Şahan tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.
1
Maç Başladı:
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Mustafa, Mas, Kucka, Okay, Sosa, Olcay, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz.

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet, Palitsevich, Claro, Uğur, Issah, Elvis Kofi, Ahmet İlhan, Khalili, Milinkovic, Skuletic.

Teknik DirektörMesut BakkalBurak YılmazErsun YanalGençlerbirliği


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