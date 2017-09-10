Trabzonspor-G.Birliği (CANLI ANLATIM)

CANLI ANLATIM



34

(TRABZONSPOR) İsabetsiz Şut:

Juraj Kucka rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

32

(GENÇLERBİRLİĞİ) İsabetsiz Orta:

Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ahmet Oğuz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

29

(TRABZONSPOR) İsabetsiz Şut:

Ceza sahası içinde topla buluşan Uğur Demirok, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

28

(TRABZONSPOR) Serbest Vuruş:

Trabzonspor takımında, sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Yusuf Yazıcı.

28

(GENÇLERBİRLİĞİ) Faul:

Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Yusuf Yazıcı, Sergei Politevich tarafından faule maruz kalıyor.

26

(TRABZONSPOR) Sarı Kart:

Trabzonspor takımında Uğur Demirok, sarı kart görüyor.

23

(TRABZONSPOR) İsabetsiz Şut:

Bu dakikada Trabzonspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Jose Sosa

23

(TRABZONSPOR) Serbest Vuruş:

Trabzonspor takımında,ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jose Sosa.

21

(GENÇLERBİRLİĞİ) Sarı Kart:

Gençlerbirliği takımında Luccas Claro hakem Özgür Yankaya tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

21

(GENÇLERBİRLİĞİ) Faul:

Gençlerbirliği takımında Luccas Claro faul yapıyor. Ceza sahasının dışında bir noktada faul yapılan oyuncu Jose Sosa.

21

(TRABZONSPOR) Serbest Vuruş:

Trabzonspor takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Uğur Demirok geçiyor.

20

(GENÇLERBİRLİĞİ) Sarı Kart:

Gençlerbirliği takımında Vedat Muriqi hakem Özgür Yankaya tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

20

(GENÇLERBİRLİĞİ) Faul:

Elvis Manu ile Okay Yokuşlu arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Elvis Manu. Taç çizgisine yakın bir bölgede Trabzonspor takımı oyuna başlayacak.

19

(GENÇLERBİRLİĞİ) Korner:

Gençlerbirliği, Abdul Khalili ile köşe vuruşu kullanıyor.

19

(GENÇLERBİRLİĞİ) Engellenen Şut:

Gençlerbirliği takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Elvis Manu tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

17

(TRABZONSPOR) İsabetsiz Orta:

Trabzonspor takımından Jose Sosa sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

17

(TRABZONSPOR) Korner:

Trabzonspor takımı korner kullanacak.

17

(TRABZONSPOR) Engellenen Şut:

Yusuf Yazıcı rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

15

(TRABZONSPOR) Serbest Vuruş:

Trabzonspor takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Jose Sosa geçiyor.

15

(GENÇLERBİRLİĞİ) Faul:

Burak Yılmaz, Elvis Manu tarafından faulle durdurulduğu için Trabzonspor orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

14

(GENÇLERBİRLİĞİ) İsabetsiz Orta:

Gençlerbirliği takımından Abdul Khalili sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

14

(GENÇLERBİRLİĞİ) Korner:

Abdul Khalili ile Gençlerbirliği takımı köşe vuruşu kullanacak.

14

(GENÇLERBİRLİĞİ) İsabetsiz Orta:

Gençlerbirliği takımından Marko Milinkovic sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

13

(TRABZONSPOR) Serbest Vuruş:

Trabzonspor, Jose Sosa ile korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

13

(TRABZONSPOR) Sarı Kart:

Trabzonspor takımında Juraj Kucka, sarı kart görüyor.

12

(GENÇLERBİRLİĞİ) Faul:

Marko Milinkovic ile Joao Pereira arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Marko Milinkovic. Sağ köşe bayrağına yakın bir bölgede Trabzonspor takımı oyuna başlayacak.

9

(TRABZONSPOR) Ofsayt:

Rakip yarı alanın ortalarında Burak Yılmaz topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

8

(GENÇLERBİRLİĞİ) İsabetsiz Orta:

Gençlerbirliği takımından Sergei Politevich sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

8

(GENÇLERBİRLİĞİ) Serbest Vuruş:

Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Gençlerbirliği adına Sergei Politevich kullanacak.

8

(TRABZONSPOR) Faul:

Abdul Khalili, taç çizgisine yakın bir yerde Juraj Kucka tarafından faulle durduruluyor.

7

(TRABZONSPOR) Ofsayt:

Rakip yarı alanın ortalarında bulunan Burak Yılmaz için ofsayt bayrağı kalkıyor.

6

(GENÇLERBİRLİĞİ) Gol:

GOOOLL!! Ahmet İlhan Özek Gençlerbirliği takımını öne geçiren golü atıyor.

6

(GENÇLERBİRLİĞİ) İsabetli Şut:

Gençlerbirliği takımından Petar Skuletic tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

5

(GENÇLERBİRLİĞİ) İsabetsiz Şut:

Petar Skuletic rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

3

(TRABZONSPOR) Tehlikeli Hareket:

Taç çizgisine yakın bir yerde Olcay Şahan tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.

1

Maç Başladı:

İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.



TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Mustafa, Mas, Kucka, Okay, Sosa, Olcay, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz.



GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet, Palitsevich, Claro, Uğur, Issah, Elvis Kofi, Ahmet İlhan, Khalili, Milinkovic, Skuletic.