Trabzonspor: 3 - Gençlerbirliği: 1

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor evinde Ümit Özat'la yollarını ayıran ve teknik direktörlüğe Mesut Bakkal'ı getiren Gençlerbirliği 3-1 yendi.



Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Gençlerbirliği, Ahmet İlhan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.



İkinci yarıda oldukça istekli bir görüntü sergileyen bordo-mavililer, 53. dakikada Olcay Şahan'ın attığı golle skoru eşitledi: 1-1. Bu golden sonra iyicene baskısını artıran Trabzonspor, 84. dakikada Rodallega'nın attığı golle 2-1 öne geçti. 88. dakikada Burak Yılmaz'ın yerine oyuna giren Onazi, 1 dakika sonra durumu 3-1'e getiren golü kaydetti ve maçın sonucunu ilan etti.



Ligde ilk 3 haftada 4 puan toplayan Karadeniz ekibi, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından yeni bir sayfa açtı ve puanını 7'ye yükseltti. Lige kötü bir başlangıç yapan Gençlerbirliği ise 1 puanda kaldı.



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, yeni transfer Jose Sosa'ya Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de görev verdi.



MAÇTAN NOTLAR



Süper Lig'de sahasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Trabzonspor'da, yeni transfer Jose Sosa, ilk 11'de yer alarak ilk kez bordo-mavili takımın formasını giydi.



Teknik direktör Ersun Yanal, Trabzon'a gelerek dün resmi sözleşme imzalayan yeni transferlerden Jose Sosa'yı sahaya sürdü. Yeni transferlerden Slovak futbolcu Tomas Hubocan'ı yedek kulübesinde oturtan deneyimli teknik adam, Volkan Şen'i ise maç kadrosuna almadı.



En son Beşiktaş formasıyla 2015-2016 sezonun 34. haftasındaki Konyaspor'a karşı mücadele eden Jose Sosa, 480 gün sonra Süper Lig'de görev yaptı. Trabzonspor taraftarları, maç öncesi Arjantinli oyuncuyu tribünlere çağırıp alkışlayarak sevgi gösterilerinde bulundu. Ligin 2. haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanan ve tedavisi tamamlanan Burak Yılmaz da Gençlerbirliği maçının 11'inde yer bulan bir başka oyuncu oldu.



DURİCA'NIN YERİNE MUSTAFA AKBAŞ



Teknik direktör Ersun Yanal, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Jan Durica'nın yokluğunda yeni transfer Hubocan'a görev vermezken Mustafa Akbaş'ı oynattı. En son bordo-mavili takım forması altında geçen sezon ligin 25. haftasındaki Galatasaray maçında oynayan Mustafa Akbaş, 176 gün sonra sahaya çıktı.





GÖZTEPE KADROSUNDAN 3 DEĞİŞİKLİK



Yanal, ligin 3. haftasında 3-2 mağlup oldukları Göztepe maçı kadrosuna göre 3 oyuncu değişikliğine gitti. Deneyimli teknik adam, Durica'nın yerine Mustafa Akbaş'ı, Bongonda'nın yerine yeni transfer Sosa'yı, Rodallega'nın yerine de sakatlıktan dönen Burak Yılmaz'a forma verdi.



Trabzonspor'da menisküs ameliyatı nedeniyle ligin ilk 3 haftası forma giyemeyen Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo da maç kadrosunda yer aldı.



TARAFTAR DESTEĞİ



Trabzonsporlu taraftarlar, Gençlerbirliği karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren bordo mavili taraftarlar, tribünlerin büyük bir kısmını doldurarak takımlarına destek oldu.



MESUT BAKKAL'IN İLK MAÇI



Gençlerbirliği'nde teknik direktör Ümit Özat'ın yerine göreve başlayan Mesut Bakkal, bu sezon ilk kez takımının başında sahaya çıktı. Başkent ekibinde 4. kez göreve getirilen Bakkal, bir dönem yardımcılığını yaptığı Ersun Yanal'a karşı yeni dönemindeki ilk sınavını verdi.



Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Rantie, Murat Duruer ve sakatlığı bulunan Aleksander Scekic, bordo-mavili takım karşısında görev alamadı.



Trabzonspor'un haberleşme ortaklarından Turkcell, Gençlerbirliği maçı öncesi yıldız golcü Burak Yılmaz'a özel bir telefon numarası hediye etti. 0561 ile başlayan ve 17 17 ile sona eren telefon numarası maç öncesinde Burak Yılmaz'a takdim edildi.



