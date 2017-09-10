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Sinan Engin: Giuliano, Alex'in ayakkabısını taşır

Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin, Başakşehir mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'nin yeni transferi Giuliano'ya tepki gösterdi.

Spor / 10 Eylül 2017 Pazar 00:30
Sinan Engin: Giuliano, Alex'in ayakkabısını taşır
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Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex ile Giuliano'yu kıyaslayan Sinan Engin, ' Giuliano, Alex'in ayakkabısını taşır ' dedi.

Fenerbahçe'nin Başakşehir'e 3-2 mağlup olmasının ardından Beyaz Futbol'da maçı değerlendiren Sinan Engin, ' Alex, Fenerbahçe'ye Allah'ın bir lütfuymuş. Alex gibi bir oyuncu bulamadı bir daha. Giuliano, Alex'in ayakkabısını taşır' dedi.

Daha önce Emre Belezoğlu gibi isimlerin takımda fark yarattığını belirten Engin, ' Emre Belezoğlu'nun bile yeri dolmadı' diye konuştu.





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