Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin, Başakşehir mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'nin yeni transferi Giuliano'ya tepki gösterdi.
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex ile Giuliano'yu kıyaslayan Sinan Engin, ' Giuliano, Alex'in ayakkabısını taşır ' dedi.
Fenerbahçe'nin Başakşehir'e 3-2 mağlup olmasının ardından Beyaz Futbol'da maçı değerlendiren Sinan Engin, ' Alex, Fenerbahçe'ye Allah'ın bir lütfuymuş. Alex gibi bir oyuncu bulamadı bir daha. Giuliano, Alex'in ayakkabısını taşır' dedi.
Daha önce Emre Belezoğlu gibi isimlerin takımda fark yarattığını belirten Engin, ' Emre Belezoğlu'nun bile yeri dolmadı' diye konuştu.