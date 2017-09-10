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Gomez'den Almanlara tokat gibi Türkiye yanıtı!

Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez, Almanya'nın ünlü yayın kuruluşu Deutsche Welle'ye verdiği röportajda, Türkiye hakkında olumlu ifadeler kullandı..

Spor / 10 Eylül 2017 Pazar 14:41
Gomez'den Almanlara tokat gibi Türkiye yanıtı!

Wolsfburg'da futbol hayatını sürdüren 32 yaşındaki oyuncu, 'Beşiktaş deneyimi seni nasıl şekillendirdi?' sorusuna, 'Bu bir maceraydı. En azından bu şekilde başladı. Sonra kariyerimin en iyi yılı oldu. Milli takıma geri döndüm. Bu benim için mutlak bir zaferdi' yanıtını verdi.

'TÜRKİYE'NİN BÜYÜK HAYRANIYIM'

Gomez, Türk insanını da överek, şöyle konuştu: 'Orada bir şey hakkında fikir edinmek için önce bir şeyler deneyimlemeniz gerektiğini buldum. Almanya'da Türkiye hakkında çok şeyler konuşuluyor. Ben Türkiye'nin çok misafirperver bir ülke olduğunu hissettim. Her zaman yardımcı oldular bana. Türkiye'nin büyük hayranıyım.'

Gomez, 2015-16 sezonunda giydiği Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 33 maçta 26 gol atarak 'Gol Kralı' olurken, siyah-beyazlı takımın ligi şampiyon tamamlamasında da önemli rol oynamıştı...

Mario GomezAlmanyaSüper LigTürkiyeBeşiktaş


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