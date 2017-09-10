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Aslan ilk yarayı Antalya'dan aldı!

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor / 10 Eylül 2017 Pazar 20:09
Aslan ilk yarayı Antalya'dan aldı!

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Antalyaspor ile Galatasaray arasındaki mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Süper Lig'de puan kaybı yaşamayan takım kalmadı. Galatasaray'ın karşılaşmadaki tek golünü 34. dakikada Bafetimbi Gomis kaydederken, Antalyaspor'un golü 82. dakikada Samuel Eto'o'dan geldi.

Galatasaray bu beraberliğin ardından Süper Lig'de puanını 10'a çıkarırken, Antalyaspor'un puanı 3 oldu.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray taraftarı önünde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Antalyaspor ise gelecek hafta deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

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