12 Dev Adam, İspanya'ya elendi

A Milli Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda bugün İspanya ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 18.45'te başlayan mücadelede A Milli Basketbol Takımımız İspanya'ya 73-56 mağlup oldu.



Şampiyonanın ilk turunda D Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Büyük Britanya'yı 84-70, Belçika'yı 78-65 yendi Milliler, Rusya'ya 76-73, Sırbistan'a 80-74, Letonya'ya 89-79 yenildi, grup dördüncüsü olarak son 16 turuna yükseldi.



A Milli Basketbol takımını 73-56 mağlup eden İspanya'nın çeyrek Final'de Almanya'nın rakibi oldu.



NBA YILDIZLARI DİKKAT ÇEKİYOR



Organizasyonun en büyük favorisi olan İspanya, turnuvadaki takımlar arasında en fazla NBA oyuncusuna sahip ülke. Pau Gasol, Marc Gasol, Ricky Rubio, Willy Hernangomez, Juancho Hernangomez ve Alex Abrines gibi şu anda NBA'de oynayan yıldızları, Juan Carlos Navarro ve Sergio Rodriguez gibi yıldızlar izliyor.



BASKETBOLSEVERLER YALNIZ BIRAKMADI



2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda İspanya ile karşılaşan A Milli Takımı'nı, önemli müsabakada Türk basketbolseverler yalnız bırakmadı. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren basketbolseverler, maçın oynandığı Sinan Erdem Spor Salonu'nun tribünlerini doldurdu.

Türk bayraklarıyla tribünlerdeki yerlerini alan taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla A Milli Basketbol Takımı'na coşkulu bir şekilde destek verdi.



BAKAN OSMAN AŞKIN BAK DA MAÇI TAKİP ETTİ



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da A Milli Basketbol Takımı'nın İspanya ile oynadığı karşılaşmayı salonda takip etti. Bakan Osman Aşkın Bak, müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile locadan izledi.