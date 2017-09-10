Beyaz Gazete Ana Sayfa

12 Dev Adam, İspanya'ya elendi

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda A Milli Basketbol Takımımız, İspanya'ya 73-56 kaybetti ve şampiyonaya veda etti.

Spor / 10 Eylül 2017 Pazar 20:34
12 Dev Adam, İspanya'ya elendi

A Milli Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda bugün İspanya ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 18.45'te başlayan mücadelede A Milli Basketbol Takımımız İspanya'ya 73-56 mağlup oldu.

Şampiyonanın ilk turunda D Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Büyük Britanya'yı 84-70, Belçika'yı 78-65 yendi Milliler, Rusya'ya 76-73, Sırbistan'a 80-74, Letonya'ya 89-79 yenildi, grup dördüncüsü olarak son 16 turuna yükseldi.

A Milli Basketbol takımını 73-56 mağlup eden İspanya'nın çeyrek Final'de Almanya'nın rakibi oldu.

NBA YILDIZLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Organizasyonun en büyük favorisi olan İspanya, turnuvadaki takımlar arasında en fazla NBA oyuncusuna sahip ülke. Pau Gasol, Marc Gasol, Ricky Rubio, Willy Hernangomez, Juancho Hernangomez ve Alex Abrines gibi şu anda NBA'de oynayan yıldızları, Juan Carlos Navarro ve Sergio Rodriguez gibi yıldızlar izliyor.

BASKETBOLSEVERLER YALNIZ BIRAKMADI

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda İspanya ile karşılaşan A Milli Takımı'nı, önemli müsabakada Türk basketbolseverler yalnız bırakmadı. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren basketbolseverler, maçın oynandığı Sinan Erdem Spor Salonu'nun tribünlerini doldurdu.
Türk bayraklarıyla tribünlerdeki yerlerini alan taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla A Milli Basketbol Takımı'na coşkulu bir şekilde destek verdi.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK DA MAÇI TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da A Milli Basketbol Takımı'nın İspanya ile oynadığı karşılaşmayı salonda takip etti. Bakan Osman Aşkın Bak, müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile locadan izledi.

Avrupa ŞampiyonasıBasketbol TakımıTürkiye Basketbol FederasyonuHidayet TürkoğluSinan Erdem Spor Salonu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar