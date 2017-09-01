Beyaz Gazete Ana Sayfa

Wayne Rooney, alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındı

Dünyaca ünlü İngiliz golcü Wayne Rooney, alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındı.

Spor / 01 Eylül 2017 Cuma 13:07
Wayne Rooney, alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındı

İngiltere Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu olan Wayne Rooney, evinin bulunduğu Cheshire'da gözaltına alındı.

Mirror'da yer alan habere göre alkollü araç kullanırken çevirmeye denk gelen 31 yaşındaki futbolcunun gözaltına alındı. Bölgede bulunan polis karakoluna götürülen Rooney'nin sorguya alındığı kaydedildi. 

31 yaşındaki santrfor bu yaz başında 13 yıl top koşturduğu Manchester United'tan ayrılarak altyapısından yetiştiği Everon'a transfer olmuştu. İngiltere Milli Takımı'yla çıktığı 119 maçta 53 golü bulunan Rooney, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.

Tecrübeli santrfor, bu sezon Everton formasıyla Premier Lig'de çıktığı ilk 3 maçta 2 gol atmayı başarmıştı.


Wayne RooneyİngiltereManchester UnitedEvertonRooney


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar