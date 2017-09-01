Milliler sonunu getiremedi.

Basketbol Milli Takımımız, ev sahibi olduğumuz dev organizasyonda Rusya 'ya boyun eğdi.
D Grubu ilk maçında Türkiye, Rusya'ya 73-76 mağlup oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı, ev sahibi olduğumuz Avrupa Basketbol Şampiyonası ilk sınavında Rusya le karşılaştı.
Grupta erken final olarak gösterilen maçta uzun süre rakibini geriden takip eden ay-yıldızlılar, son çeyrekte öne geçmeyi başarsa da rakibine 73-76 mağlup olmaktan kurtulamadı.
3. periyodun bitimine 4 dakika kala Erkan Veyseloğlu'nun basketiyle Rusları yakaladık. Skoru 46-46 ile denge geldi. Fast break'e giderken gelen teknik faul, ardından Rusya üçlüğü ile fark bir anda 6 sayıya çıktı.
CEDİ OSMAN DEVREYE GİRDİ
3. periyodun sonuna 42 saniye kala sorumluluk alan Cedi Osman çok uzaklardan gönderdiği üçlük isabetle 20. sayısını buldu ve skoru 52-51'e getirdi.
SİNAN GÜLER'LE ÖNE GEÇTİK
Ay-Yıldızlılar, bitime 8 dakika kala Rusya karşısında Sinan Güler'in sayılarıyla 58-57 öne geçti.
3 TURNİKE KAÇTI!
Ruslar, maç boyunca 36 kez serbest atış çizgisine gelerek maça tutunurken, Ay-yıldızlılar son bölümde kaçırdığı 3 turnikeyle kırılma anında rakibin gardını düşürme şansını kullanamadı.
Alexey Shved işi bitirdi
Rusya, bitime 12 saniye kala Alexey Shved'in 3 sayılık isabetiyle farkı 5'e çıkardı ve maçı kopardı.
Kalan saniyeler karşılıklı serbest atışlarla geçildi ve Türkiue sahadan 73-76 mağlup ayrıldı.
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