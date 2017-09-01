Beyaz Gazete Ana Sayfa

Milliler sonunu getiremedi.

Basketbol Milli Takımımız, ev sahibi olduğumuz dev organizasyonda Rusya 'ya boyun eğdi.

Spor / 01 Eylül 2017 Cuma 22:57
Milliler sonunu getiremedi.
Foto Galeri için tıklayın

D Grubu ilk maçında Türkiye, Rusya'ya 73-76 mağlup oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, ev sahibi olduğumuz Avrupa Basketbol Şampiyonası ilk sınavında Rusya le karşılaştı.

Grupta erken final olarak gösterilen maçta uzun süre rakibini geriden takip eden ay-yıldızlılar, son çeyrekte öne geçmeyi başarsa da rakibine 73-76 mağlup olmaktan kurtulamadı.

3. periyodun bitimine 4 dakika kala Erkan Veyseloğlu'nun basketiyle Rusları yakaladık. Skoru 46-46 ile denge geldi. Fast break'e giderken gelen teknik faul, ardından Rusya üçlüğü ile fark bir anda 6 sayıya çıktı.



CEDİ OSMAN DEVREYE GİRDİ

3. periyodun sonuna 42 saniye kala sorumluluk alan Cedi Osman çok uzaklardan gönderdiği üçlük isabetle 20. sayısını buldu ve skoru 52-51'e getirdi.



SİNAN GÜLER'LE ÖNE GEÇTİK

Ay-Yıldızlılar, bitime 8 dakika kala Rusya karşısında Sinan Güler'in sayılarıyla 58-57 öne geçti.



3 TURNİKE KAÇTI!

Ruslar, maç boyunca 36 kez serbest atış çizgisine gelerek maça tutunurken, Ay-yıldızlılar son bölümde kaçırdığı 3 turnikeyle kırılma anında rakibin gardını düşürme şansını kullanamadı.

Alexey Shved işi bitirdi

Rusya, bitime 12 saniye kala Alexey Shved'in 3 sayılık isabetiyle farkı 5'e çıkardı ve maçı kopardı.
Kalan saniyeler karşılıklı serbest atışlarla geçildi ve Türkiue sahadan 73-76 mağlup ayrıldı.
.

Sinan GülerAvrupaBasketbol TakımıTürkiyeBasketbol


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar