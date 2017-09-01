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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu!

Siyahbeyazlıların 21 kişilik listesinde sakatlığı bulunan Atınç Nukan'ın yanı sıra Aras Özbiliz, Boyko, Milosevic ve Franco yer almadı.

Spor / 01 Eylül 2017 Cuma 23:44
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu!

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kadrosu belli oldu.

G Grubu'nda Porto, Leipzig ve Monaco'yla mücadele edecek siyah-beyazlı takım, UEFA'ya 21 kişilik listeyi gönderdi.

Listede sakatlığı bulunan Atınç Nukan'ın yanı sıra Aras Özbiliz, Denys Boyko, Alexander Milosevic ve Pedro Franco yer almadı.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi listesinde şu isimler bulunuyor:

Tolga Zengin, Fabricio Agosto Ramirez, Adriano Correia, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Pepe, Matej Mitrovic, Dusko Tosic, Tolgay Arslan, Ryan Babel, Orkan Çınar, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Gary Medel, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Necip Uysal, Mustafa Pektemek, Alvaro Negredo, Cenk Tosun.

Mustafa PektemekAtiba HutchinsonOğuzhan ÖzyakupRicardo QuaresmaGökhan Gönül


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