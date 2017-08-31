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Ronaldo'dan Göztepe tezahüratı!

Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, milli takımdan arkadaşı Göztepe kalecisi Beto ile birlikte Göztepe tezahüratı yaptı.

Spor / 31 Ağustos 2017 Perşembe 10:48
Ronaldo'dan Göztepe tezahüratı!
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Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, Instagram hesabından canlı yayın yaptı.

Portekizli yıldız yaklaşık 250 bin kişinin izlediği canlı yayında Göztepe file bekçisi Beto ile birlikte “Göz Göz Göztepe” tezahüratını yaptı.

Ronaldo'nun yaptığı tezahürat sonrası Göztepe, sosyal medya hesabından esprili bir teşekkür mesajı yayınladı.

Ronaldo'nun etiketlendiği mesajda, “Teşekkürler Ronaldo. Biz seninle sözleşme imzalayabilirdik ama harika bir takımımız var” ifadeleri yer aldı.

Sosyal MedyaInstagramCristiano RonaldoCanlı YayınTezahürat


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