Milli takımın kadrosu belli oldu

31 Ağustos - 17 Eylül tarihleri arasında Türkiye'nin bir grup ve finallerine ev sahipliği yapacağı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek 12 kişilik oyuncu kadrosu belli oldu.



EuroBasket 2017 için hazırlıklarına İstanbul'da başlayan ay-yıldızlılar, uzun bir çalışma dönemi sonrasında hazırlıklarını tamamlarken, şampiyonada mücadele edecek olan oyuncu kadrosu da belli oldu. 13 kişi olarak çalışan A Milli Takım'da yaklaşık bir haftadan bu yana sakatlığı sürdüğü için antrenmanlara katılamayan Ali Muhammed'in yapılan son kontroller neticesinde kadrodan çıkarıldığı belirtildi.



A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda şu kadro ile mücadele edecek:



Cedi Osman



Doğuş Balbay



Furkan Korkmaz



Erkan Veyseloğlu



Sertaç Şanlı



Kenan Sipahi



Furkan Aldemir



Melih Mahmutoğlu



Barış Hersek



Sinan Güler



Hüseyin Göksenin Köksal



Semih Erden