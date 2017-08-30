Milli takımın kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu.
31 Ağustos - 17 Eylül tarihleri arasında Türkiye'nin bir grup ve finallerine ev sahipliği yapacağı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek 12 kişilik oyuncu kadrosu belli oldu.
EuroBasket 2017 için hazırlıklarına İstanbul'da başlayan ay-yıldızlılar, uzun bir çalışma dönemi sonrasında hazırlıklarını tamamlarken, şampiyonada mücadele edecek olan oyuncu kadrosu da belli oldu. 13 kişi olarak çalışan A Milli Takım'da yaklaşık bir haftadan bu yana sakatlığı sürdüğü için antrenmanlara katılamayan Ali Muhammed'in yapılan son kontroller neticesinde kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda şu kadro ile mücadele edecek:
Cedi Osman
Doğuş Balbay
Furkan Korkmaz
Erkan Veyseloğlu
Sertaç Şanlı
Kenan Sipahi
Furkan Aldemir
Melih Mahmutoğlu
Barış Hersek
Sinan Güler
Hüseyin Göksenin Köksal
Semih Erden