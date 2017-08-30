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Milli takımın kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu.

Spor / 30 Ağustos 2017 Çarşamba 21:26
Milli takımın kadrosu belli oldu

31 Ağustos - 17 Eylül tarihleri arasında Türkiye'nin bir grup ve finallerine ev sahipliği yapacağı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek 12 kişilik oyuncu kadrosu belli oldu.

EuroBasket 2017 için hazırlıklarına İstanbul'da başlayan ay-yıldızlılar, uzun bir çalışma dönemi sonrasında hazırlıklarını tamamlarken, şampiyonada mücadele edecek olan oyuncu kadrosu da belli oldu. 13 kişi olarak çalışan A Milli Takım'da yaklaşık bir haftadan bu yana sakatlığı sürdüğü için antrenmanlara katılamayan Ali Muhammed'in yapılan son kontroller neticesinde kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda şu kadro ile mücadele edecek:

Cedi Osman

Doğuş Balbay

Furkan Korkmaz

Erkan Veyseloğlu

Sertaç Şanlı

Kenan Sipahi

Furkan Aldemir

Melih Mahmutoğlu

Barış Hersek

Sinan Güler

Hüseyin Göksenin Köksal

Semih Erden

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