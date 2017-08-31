Beyaz Gazete Ana Sayfa

Galatasaray, Carole'ü KAP'a bildirdi

Galatasaray, Fransız oyuncu Carole’ü Sevilla’ya kiraladığını KAP’a bildirdi.

Spor / 31 Ağustos 2017 Perşembe 22:39
Galatasaray, Carole'ü KAP'a bildirdi

Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şöyle:

'Profesyonel futbolcularımızdan Lionel Jules Carole'un 2017-2018 sezonunun sonuna kadar Sevilla F.C.S.A.D. (Sevilla) kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Sevilla kulübü şirketimize 350 bin Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca, Sevilla Kulübü 31.05.2018 tarihine kadar net 3 milyon 500 bin Euro bonservis ücreti ödemek kaydıyla futbolcuyu satın alma hakkına sahiptir.'

EuroSevillaGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar