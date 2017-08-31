Doka resmen Ankaragücü'nde!

TFF 1. Lig’de zirveyi hedefleyen Ankaragücü, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.



Sarı,lacivertler, son olarak Medipol Başakşehir’den ayrılan Brezilyalı futbolcu Doka ile 1 yıllığına anlaştı. Yeni transfer Doka ile basın mensuplarının karşısına gelen Teknik Direktör İsmail Kartal, öncelikle Ankaragücü’nün 107. kuruluş yıl dönümünü kutladı.



Kartal, Doka’nın kendilerine güç katacağını belirtirken, Brezilyalı futbolcu da çok büyük bir camiaya geldiğinin bilincinde olduğunu ifade etti.



"Beklediğimiz 1-2 arkadaş daha var"



Takımının durumunu da değerlendiren İsmail Kartal, geçtiğimiz hafta kaybetmelerine rağmen iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.



Kartal, "Elazığspor maçında kırmızı kart gören Kehinde’ye ağır bir ceza verilecek. Uzun süre 10 kişi mücadele eden takımımı kutluyorum. Takıma takviyeler yapılıyor. Doka aramıza katıldı.



Beklediğimiz 1-2 arkadaş daha var. Takımın aksayan yönlerinin olduğunun farkındayız. Her istediğimiz oyuncuyu alamadık. Kulübün sıkıntıları ortada. Çoğu oyuncumuz fedakarlık yaparak oynuyor. Sakatlıkları olan oyuncularımız var. İmkanlarımız dahilinde takviye yapmak istiyoruz" diye konuştu.



İsmail Kartal’ın basın toplantısının ardından Ankaragücü’nün 107. kuruluş yıl dönümü pastası kesildi.



Ankaragücü ligin dördüncü haftasında oynayacağı Balıkesirspor Baltok maçının hazırlıklarını bugün Beştepe Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı, lacivertliler, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda istasyon ve kuvvet ağırlıklı bir çalışma yaptı.



Hafif sakatlıkları süren Ferhat Kiraz ile Nduka takımdan ayrı düz koşu yaparken, Elazığspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Kehinde ise bugünkü idmanda yer almadı.