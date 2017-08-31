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Denayer, İstanbul'a geldi

Galatasaray, İngiliz ekibi Manchester City’den kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı Jason Gregory Denayer’i İstanbul’a getirdi.

Spor / 31 Ağustos 2017 Perşembe 01:16
Denayer, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yeni transferi Denayer, bu akşam İngiltere'den Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. Gece geç saatlerde havalimanına gelen Belçikalı stopere, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Geniş güvenlik önlemleri altında havaalanından çıkan 23 yaşındaki oyuncu, dinlenmek üzere kalacağı otele doğru hareket etti.

Denayer'in yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Belçikalı oyuncu, 2015-16 sezonunda da Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.


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