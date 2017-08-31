Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a ziyaret

EuroBasket 2017 D Grubu ilk maçında Rusya ile karşılaşacak olan 12 Dev Adam, çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.



Bugün yapılan antrenmanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da izledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, antrenmanın ardından oyunculara baklava ikramında bulunurken, Hidayet Türkoğlu da Cumhurbaşkanı'nın adının yazdığı 34 numaralı milli takım formasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.



