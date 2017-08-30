Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Robin Van Persie'yi bu sezon özellikle Feyenoord'un ısrarla istemesi transfer iddialarını gündeme getirdi. Van Persie ise Hollanda Milli takım kampında yaptığı açıklamada, 'Şu anda Fenerbahçe'nin futbolcusuyum. Fenerbahçe ve Feyenoord saygın kulüpler. Şu anda ağzımdan çıkacak olan her kelime yanlış anlaşılmalara neden olabilir. İki kulüp taraftarlarına da saygı duyuyorum ve yanlış bir şey yapmak istemiyorum.' dedi.



VAN PERSİE'DEN CLİCHY'YE: 'SAKIN GELME' İDDİASI



NTV Spor Kırmızı Çizgi Programında Serdar Ali Çelikler, 'Clichy, gelmeden önce Van Persie'yi arıyor. 'Van Persie, sakın gelme, ben de kaçmaya çalışıyorum Türkiye'den' diyor. Net bilgi. Van Persie, arkadaşlarına Felemenkçe 'Türkiye cennet, Fenerbahçe cehennem' diyor. Hollandaca dediğine göre anlayın kime diyor.' diye konuştu. ' diye konuştu.







Fenerbahçe'de Van Persie'nin sakatlığı ne durumda?



Fenerbahçe'de sezon başından bu yana bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen Van Persie, UEFA Avrupa Ligi'nde Vardar maçında taraftarlar tarafından protesto edilmişti. Vardar maçının ardından kez omzundan sakatlanan ve omuz bağlarında yırtık tespit edilen Hollandalı futbolcu buna rağmen milli takım kadrosundan çıkarılmadı.



Van Persie, Hollanda milli takımına seçildiği için minnettar olduğunu söylerken, 'Burada olduğum için mutluyum. Deneyeceğim, elimden geleni yapacağım. Sakatlığım hakkımda konuşmak istemiyorum. Kendimi şu an iyi hissediyorum.' ifadelerini kullandı.