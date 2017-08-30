Süper Lig'de ilk ayrılık

Süper Lig'de ilk 3 hafta sonunda 1 puan alabilen ve son maçında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Gençlerbirliği'nde Ümit Özat ile yollar ayrıldı.



İşte Gençlerbirliği sitesinden yayınlanan açıklama;

İlk üç maçımızın ardından teknik direktörümüz Ümit Özat’la yaptığımız değerlendirmede karşılıklı olarak yolların ayrılmasında karar kıldık. Ümit Özat, Gençlerbirliği’nde yetişen, kulübümüzün en değerli isimlerinden biridir. Bize verdiği hizmetler ve her zamanki yapıcı tutumu için kendisine teşekkür ediyoruz. Ümit Hocamıza bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyorum.