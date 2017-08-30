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Cenk Tosun'a İngiltere'den flaş teklif!

Crystal Palace, Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun için 10 milyon pound teklif etti.

Spor / 30 Ağustos 2017 Çarşamba 17:35
Cenk Tosun'a İngiltere'den flaş teklif!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ile Crystal Palace, Cenk Tosun için rekabete girdi. İlk davranan Crystal Palace, Beşiktaş'a 10 milyon pound'luk teklifte bulundu.

TRANSFER DÖNEMİ 31 AĞUSTOS'TA BİTİYOR

İngiliz ekibi, bu transfer için Cenk Tosun'a 2.5 milyon Euro teklif yaptı. Yönetim, gelen bu teklifin ardından çizilecek yol haritasını kendi arasında görüşüyor. Bilindiği gibi İngiltere'de transfer dönemi 31 Ağustos'ta sona eriyor.

Beşiktaş'ta Vida ve Sosa transferlerinin ise Cenk Tosun'da yaşanacak gelişmelere bağlı olduğu belirtildi.

CENK TOSUN NELER YAPTI?

Beşiktaş formasıyla 122 karşılaşmaya çıkan Cenk, 52 gol ve 11 asistlik performansıyla son iki sezondaki şampiyonluklarda büyük pay sahibi oldu.

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