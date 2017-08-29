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Robin Van Persie'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe'nin tartışılan isimlerinden Hollandalı yıldız Robin van Persie, Hollanda Milli Takımı kampında, transfer ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Spor / 29 Ağustos 2017 Salı 00:26
Robin Van Persie'den transfer açıklaması!

Feyenoord'a transferine ilişkin kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan van Persie, Fenerbahçe'nin oyuncusu olduğunu belirtirken, 'Yanlış anlaşılmak istemiyorum. İki kulübe de saygı duyuyorum.' ifadelerini kullandı.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre ise transfer döneminin sonuna kadar Hollandalı yıldız için Feyenoord ihtimalinin olduğu öne sürüldü.

FenerbahçeFeyenoordRobin Van Persie


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