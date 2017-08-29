Robin Van Persie'den transfer açıklaması!

Feyenoord'a transferine ilişkin kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan van Persie, Fenerbahçe'nin oyuncusu olduğunu belirtirken, 'Yanlış anlaşılmak istemiyorum. İki kulübe de saygı duyuyorum.' ifadelerini kullandı.



Hollanda basınında yer alan haberlere göre ise transfer döneminin sonuna kadar Hollandalı yıldız için Feyenoord ihtimalinin olduğu öne sürüldü.