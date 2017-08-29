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İspanya'dan ilk sözler... Emre Mor söz verdi

Celta Vigo Kulübüne transfer olan Emre Mor:'Goller atıp, asistler yapıp Celta'nın La Liga'da en fazla sayıda maç kazanmasına yardımcı olmak istiyorum'.

Spor / 29 Ağustos 2017 Salı 21:36
İspanya'dan ilk sözler... Emre Mor söz verdi

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Celta Vigo'ya transfer olan milli futbolcu Emre Mor, yeni takımına gol ve asist sözü verdi.

Kulübün internet sitesinde yayımlanan demecinde Emre, 'Goller atıp, asistler yapıp Celta'nın La Liga'da en fazla sayıda maç kazanmasına yardımcı olmak istiyorum.' ifadesini kullandı.

İyi futbol oynamayı amaçladıklarını belirten 20 yaşındaki Emre, 'Teknik kapasitemle takıma yardımcı olmayı umuyorum.' diye görüş belirtti. Emre ayrıca La Liga'da oynanan futbolun hayranı olduğunu sözlerine ekledi.

Celta Vigo Kulübü ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Emre Mor, A Milli Takım kampına katılmak üzere Türkiye'ye hareket etti.

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