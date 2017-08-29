Fenerbahçe'nin yeni transfer Neto İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi Neto İstanbul'a geldi! Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Portekizli defans futbolcusu ile görüşmelere başlandığı açıklandı.



Rusya Ligi'nde Zenit forması giyen Neto, İstanbul'a getirildi. Fenerabhçe, Luis Neto ile görüşmelere İstanbul'da devam edecek.



Havalimanında ilk açıklamalarını Fenerbahçe TV'ye yapan Luis Neto, "Daha önce görüşmeler sürüyordu, sonunda gelme fırsatını yakaladım. Artık kulübü ve şehri daha yakından tanıyabileceğim. Giuliano ile Rusya'dan tanışıyordum. Bruno ve Raul Meireles ile de tanışıklığımız vardı, güzel şeyler duydum. Umarım güzel bir macera olur ve buradaki maceram mutlu bir şekilde başlar" ifadelerini kullandı.







İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;



Kulübümüz, profesyonel futbolcu Luis Neto ve takımı Zenit ile oyuncunun kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlamıştır.



Portekizli defans oyuncusu Luis Neto, bu gece saat 01.00'da İstanbul Atatürk Havalimanına gelecek, sağlık kontrolünden geçecek ve görüşmelere burada devam edilecektir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.



FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ NETO KİMDİR?



Futbola 2001/2002 sezonunda Portekiz'in Varzim kulübünde başlayan Neto, 2010/11 sezonunda Nacional'a transfer olduktan sonra, 2012/2013 sezonunda ise 3,65 milyon euroya Siena'nın yolunu tuttu. 2012/2013 sezonunda 6,5 milyon euroya Zenit'e transfer olan 29 yaşındaki 1,85'lik stoper, 4 yılda Zenit'in vazgeçilmezlerinden oldu ve 154 maça çıkarken, sadece 1 gol, 1 asistlik skor katkısı yaptı. Neto, Roberto Mancini'nin takımın başına geçmesinin ardından takımdan gönderilecek isimler arasına girdi.

