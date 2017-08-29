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Ben Arfa Fenerbahçe yolunda

PSG ve Fenerbahçe'nin Hatem Ben Arfa konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Spor / 29 Ağustos 2017 Salı 02:25
Ben Arfa Fenerbahçe yolunda

Paris United'in haberine göre; Fenerbahçe Hatem Ben Arfa konusunda Psg ile her konuda anlaştı.

Fenerbahçeli futbolcu Valbuena'nın Ben Arfa'yı sosyal medyadan takibe alması iddiaları güçlendirdi. 

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Ben Arfa,yarın akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.  Sosyal medyada Ben Arfa iddiaları olduğunu söyleyen Fenerbaheçli yönetici Mahmut Uslu ise "osyal medyada Hatem Ben Arfa ile anlaştığımız söyleniyor ama bir düşünün. Bu adam gelse nerede oynayacak? Ozan'ı mı keselim" diyerek iddiaları yalanladı

PsgFenerbahçeParisMahmut Uslu


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