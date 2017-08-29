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Arda Turan için flaş iddia!

Barcelona’ya yakınlığı ile bilinen "Mundo deportivo" gazetesi, milli futbolcu Arda Turan'ın, Monaco'ya transfer olabileceğini ileri sürdü...

Spor / 29 Ağustos 2017 Salı 11:02
Arda Turan için flaş iddia!

Gazeteye göre Barcelona yönetimi, kadroda düşünmediği oyuncuların, cuma gününe kadar takımdan ayrılmasını istiyor…

Mundo deportivo'ya göre bu oyunculardan biri de Arda Turan…

Monaco ile yakın bağları bulunan ünlü menajer Jorge Mendes, Dembele'nin imza töreni sonrası, Barcelona'lı yetkililer ile biraraya geldi.

Mundo deportivo'ya göre, görüşmede Arda Turan'ın geleceği mercek altına alındı…

Barcelona yönetiminin, cuma gününe kadar Arda konusunun çözüleceğine inandığını belirten gazete, bu görüşme sonrası, Milli oyuncunun Monaco'ya gidebileceğini öne sürdü…

Barcelonaİmza TöreniArda Turan


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