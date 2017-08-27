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Milli Takım'da kaleci değişikliği

A Milli Futbol Takımı’nın Ukrayna ve Hırvatistan ile oynanacağı maçların aday kadrosuna çağrılan Bursaspor’un kalecisi Harun Tekin’in yerine, Atiker Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı dahil edildi.

Spor / 27 Ağustos 2017 Pazar 23:23
Milli Takım'da kaleci değişikliği

Türkiye Futbol Federasyonu'nundan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

'Bursaspor kalecisi Harun Tekin, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Ukrayna ve Hırvatistan maçları aday kadrosundan çıkarıldı. Sağ kol triceps kasında ikinci derece zorlanma tespit edilen Harun'un yerine Atiker Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.'

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