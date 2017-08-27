Milli Takım'da kaleci değişikliği

A Milli Futbol Takımı’nın Ukrayna ve Hırvatistan ile oynanacağı maçların aday kadrosuna çağrılan Bursaspor’un kalecisi Harun Tekin’in yerine, Atiker Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı dahil edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nundan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
'Bursaspor kalecisi Harun Tekin, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Ukrayna ve Hırvatistan maçları aday kadrosundan çıkarıldı. Sağ kol triceps kasında ikinci derece zorlanma tespit edilen Harun'un yerine Atiker Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.'