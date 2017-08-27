Milli Takım'da kaleci değişikliği

Türkiye Futbol Federasyonu'nundan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:



'Bursaspor kalecisi Harun Tekin, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Ukrayna ve Hırvatistan maçları aday kadrosundan çıkarıldı. Sağ kol triceps kasında ikinci derece zorlanma tespit edilen Harun'un yerine Atiker Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.'



