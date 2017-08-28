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Fenerbahçe Neto'yu açıkladı

Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Luis Neto ve takımı Zenit ile transfer görüşmelerine başladığını açıkladı.

Spor / 28 Ağustos 2017 Pazartesi 20:08
Fenerbahçe Neto'yu açıkladı

Portekizli defans oyuncusu Luis Neto, bu gece saat 01.00'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelecek, sağlık kontrolünden geçecek ve görüşmelere burada devam edilecek.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

'Kulübümüz, profesyonel futbolcu Luis Neto ve takımı Zenit ile oyuncunun kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlamıştır.

Portekizli defans oyuncusu Luis Neto, bu gece saat 01.00'da İstanbul Atatürk Havalimanına gelecek, sağlık kontrolünden geçecek ve görüşmelere burada devam edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş'

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