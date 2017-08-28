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Fenerbahçe derbisinden sonra...

Galatasaray yönetimi, ligde 3'te 3 yapan Tudor'un sözleşmesini Fenerbahçe derbisinin ardından uzatmayı planlıyor.

Spor / 28 Ağustos 2017 Pazartesi 11:15
Fenerbahçe derbisinden sonra...

Geçtiğimiz sezondan bu yana bütün eleştirilere rağmen Tudor'un arkasında duran başkan Dursun Özbek, Hırvat teknik adamın sözleşmesini uzatmak istiyor. Yönetim, ligde 3'te 3 yaparak taraftarın güvenini kazanan Tudor'un kontratını, Fenerbahçe'yi de yenmesi durumunda 9. haftada 2 yıl daha uzatacak.

BU SEZON SONU TAMAMLANACAK

Geçtiğimiz sezon tamamlanmadan alınan kötü sonuçların ardından Tudor, ''Biz yeni sezon için transfer çalışmalarına başladık. Yeni sezonda hedefimiz şampiyonluk olacak. Bunun için çalışıyoruz'' demişti.

Şu ana kadar da bu çalışmaların karşılığı alınmış gibi duruyor. Başkan Dursun Özbek'in hedefi ise Tudor'un sözleşmesi 2018'in 30 Haziran'ında tamamlanacak.

DERBİYİ DE ALIRSA SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Başkan, takımın iyi gitmesi halinde tarihi bile belirledi. Ligin 9. haftasında G.Saray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Derbi sınavı galibiyetle tamamlanırsa bu karşılaşmanın ardından Tudor'la masaya oturulacak ve 2 senelik mukavele önerilecek.

Senelik 1 milyon euro civarına bir rakam alan genç hocaya kayda değer bir zam yapması bekleniyor. Ancak her şey, güzel sonuçların devam etmesine bağlı.

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