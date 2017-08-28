Eski milli futbolcu FETÖ'den tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında, ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan eski milli kaleci Ömer Çatkıç tutuklandı.



Ömer Çatkıç, 22 Ağustos günü, İstanbul'daki evinde gözaltına alınmıştı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen ve ardından ifadesi alınan Çatkıç, bugün tutuklanması talibiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, eski milli kalecinin tutuklanmasına karar verdi.



Ömer Çatkıç'ın ByLock kullanıcısı olması dışında Bank Asya'ya yüklü miktarda para yatırdığı da ileri sürüldü.







