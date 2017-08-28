Beyaz Gazete Ana Sayfa

Emre Mor o takımla anlaştı iddiası!

Serie A ekiplerinden Torino, Emre Mor'un transferi için yoğun mesai harcıyor.

Spor / 28 Ağustos 2017 Pazartesi 11:18
Emre Mor o takımla anlaştı iddiası!

Fark yaratacak oyuncular için düğmeye basan Fenerbahçe hedefine Emre Mor'u da almıştı. İdarecilerin gelecek hafta Almanya'ya giderek Dortmund'la oyuncu için görüşeceği iddia edildi. Ancak Emre Mor transferinde farklı gelişmeler yaşanıyor.

TORINO DA DEVREDE

Dortmund Teknik Direktörü Peter Bosz'un yeni sezon planlamasında düşünmediği Emre Mor'a yeni bir talip çıktı. Ajansspor'un Sky Italia'ya dayandırdığı haberine göre Serie A ekiplerinden Torino, milli oyuncunun transferi için yoğun mesai harcıyor. Aynı zamanda Burdisso için de girişimlerini sürdüren Torino'nun Emre transferinde işinin zor olduğu kaydedildi.



MIHAJLOVIC'TEN ŞAŞIRTAN EMRE MOR CEVABI

Öte yandan Torino'nun Sassuolo'yu 3-0 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktör Sinisa Mihajlovic'e Emre Mor transferi soruldu. Sırp teknik adam: 'Emre Mor mu? O kim?' cevabını verdi.

CELTA VIGO İLE ANLAŞTI

Akşam'ın haberine göre uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Emre Mor, La Liga ekibi Celta Vigo ile anlaştı. Kulübü Borussia Dortmund'un transfer görüşmesi yapmasına izin verdiği milli yıldız kariyerini İspanya'da sürdürecek. Celta'nın bu transfer için 13 milyon euro ödeyeceği, genç futbolcunun da La Liga ekibinden yıllık 2 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

FenerbahçeEmre Mor


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar