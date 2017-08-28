Emre Mor o takımla anlaştı iddiası!

Fark yaratacak oyuncular için düğmeye basan Fenerbahçe hedefine Emre Mor'u da almıştı. İdarecilerin gelecek hafta Almanya'ya giderek Dortmund'la oyuncu için görüşeceği iddia edildi. Ancak Emre Mor transferinde farklı gelişmeler yaşanıyor.



TORINO DA DEVREDE



Dortmund Teknik Direktörü Peter Bosz'un yeni sezon planlamasında düşünmediği Emre Mor'a yeni bir talip çıktı. Ajansspor'un Sky Italia'ya dayandırdığı haberine göre Serie A ekiplerinden Torino, milli oyuncunun transferi için yoğun mesai harcıyor. Aynı zamanda Burdisso için de girişimlerini sürdüren Torino'nun Emre transferinde işinin zor olduğu kaydedildi.







MIHAJLOVIC'TEN ŞAŞIRTAN EMRE MOR CEVABI



Öte yandan Torino'nun Sassuolo'yu 3-0 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktör Sinisa Mihajlovic'e Emre Mor transferi soruldu. Sırp teknik adam: 'Emre Mor mu? O kim?' cevabını verdi.



CELTA VIGO İLE ANLAŞTI



Akşam'ın haberine göre uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Emre Mor, La Liga ekibi Celta Vigo ile anlaştı. Kulübü Borussia Dortmund'un transfer görüşmesi yapmasına izin verdiği milli yıldız kariyerini İspanya'da sürdürecek. Celta'nın bu transfer için 13 milyon euro ödeyeceği, genç futbolcunun da La Liga ekibinden yıllık 2 milyon euro kazanacağı öğrenildi.



