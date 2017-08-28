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Burak Yılmaz'ın yokluğu Trabzonspor'u sarstı

Süper Ligin 3. haftasında deplasmanda Göztepe’ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor’da Burak Yılmaz’ın yokluğu bordo-mavilileri sarsıyor.

Spor / 28 Ağustos 2017 Pazartesi 13:36
Burak Yılmaz'ın yokluğu Trabzonspor'u sarstı

Süper Lig’e Trabzonspor formasıyla dönüş yaparak muhteşem bir başlangıç yapan Burak Yılmaz, forma giydiği ilk 2 haftada rakip kaleleri boş geçmedi. Bordo-mavililerin, ligin ilk haftasında taraftarı önünde Atiker Konyaspor’u 2-1 yendiği karşılaşmada 2 gol atan Yılmaz, deplasmanda oynanan Fenerbahçe maçını da boş geçmeyerek takıma adına 1 gol kaydetti.

Forma giydiği son iki maçta 3 gol atarak takımına önemli katkı sağlayan başarılı futbolcunun sakatlığı nedeniyle forma giymediği Göztepe maçından ise bordo-mavililer sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Bu sonuçlara baktığımızda Karadeniz ekibi, İzmir deplasmanında golcüsünü aramış gibi gözüküyor.

RAKİP SAVUNMALAR ZORLADI

Burak Yılmaz’ın forma giydiği maçlarda rakip savunmalar sıkıntılı anlar yaşadı. Bordo-mavililerin 2-1 galip geldiği Atiker Konyaspor maçında golcü futbolcu 90 dakika sahada kalarak takımına hem forvet hattında hem de savunma bölgesinde önemli katkı sağladı. Burak, Fenerbahçe maçının 5. dakikasında ise takımını öne geçirmişti. Milli futbolcunun oyunda olduğu bölümlerde Trabzonspor kalesinde etkili olamayan sarı-lacivertli takım, Yılmaz’ın 20. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmasının ardından rahatladı ve savunmada boşluklar bırakarak bordo-mavililerin kalesine gelmeye başladı.

GÖZTEPE MAÇINDA YOKLUĞU HİSSEDİLDİ

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Burak Yılmaz’ın sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Göztepe maçında bordo-mavililer, sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Karadeniz ekibinin pozisyon bulmakta zorlandığı müsabakada rakip takımın etkili atakları dikkat çekti. Kaleci Onur Kıvrak ise bir çok atakta etkili kurtarışlar yaparak muhtemel golleri önledi.


TrabzonsporBurak Yılmaz


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